شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة السادسة على التوالي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعمق الخام خسائره نتيجة المخاوف بشان الطلب العالمي.



وانخفض معدل تكرير النفط في الصين خلال يوليو/تموز مسجلا أدنى مستوى يومي منذ مايو/أيار عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض مستويات الطلب على الوقود تزامنا مع ظهور المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه دول العالم جائحة كورونا وتفشي سلالة "دلتا" المتحورة والتي ظهرت في العديد من الدول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 63.3 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.1% إلى 66.1 دولار للبرميل.