شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسعار النفط لليوم السادس على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط مجددا خلال تعاملات اليوم الخميس، لليوم السادس على التوالي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أيار/مايو الماضي، في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى اعتزامه بدء سحب إجراءات التحفيز النقدي خلال الشهور المقبلة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع قيمة السلع في الأسواق العالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 3ر4% في ظل اتجاه المستثمرين نحو بيع ما لديهم من عقود آجل للسلع المختلفة تحسبا لارتفاعات جديدة في سعر الدولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع الشهر الماضي لمجلس الاحتياط الاتحادي والمنشور أمس موافقة أغلب اعضاء المجلس على بدء تقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جون كيدوف الشريك في شركة أجين كابيتال للاستشارات، إن الدولار يشهد ارتفاعا كبيرا في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس الاحتياط نحو تهدئة وتيرة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مضيفا أن "النفط يشهد بالفعل ضغوطا نحو التراجع في الوقت الذي يتضرر فيه السوق من تراجع الطلب في الصين وتراجع جاذبية السلع للمستثمرين".

وفي تعاملات ظهيرة اليوم في بورصة نيويورك للسلع تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 18ر2 دولار إلى 28ر63 دولارا للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، فيما تراجع سعر خام برنت بمقدار 22ر2 دولار إلى 01ر66 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل، وفي أسواق الصرف استمر ارتفاع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية لليوم الرابع على التوالي وهو ما يزيد الضغوط على أسعار النفط.