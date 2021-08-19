شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، وزاد مكاسبه عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة دفعت المستثمرين نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أظهر في محضر اجتماعه – الذي انعقد في يوليو/تموز الماضي – مناقشات دارت بين الأعضاء حول بدء خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وأوضح الفيدرالي أن الخفض التدريجي في حجم مشتريات السندات لن يكون له علاقة بقرار رفع الفائدة من عدمه.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى 348 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 377 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 362 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.