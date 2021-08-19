شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم صدور بيانات توظيف قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية.



وتعرض الدولار الأسترالي لضغط من صعود العملة الأمريكية بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس مناقشات دارت بين الأعضاء في الشهر الماضي حول بدء خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية اليوم أن الاقتصاد أضاف 2.2 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى فقدان 42.5 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، كشفت البيانات عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 4.6% في الشهر الماضي من 4.9% في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع البطالة إلى 5%.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا، ويخشى محللون من تدخل البنوك المركزية بشكل إضافي نتيجة تفشي سلالة "دلتا".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.7164، وسجل أعلى سعر عند 0.7244 وأقل سعر عند 0.7145.