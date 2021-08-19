بيونتك ترفع توقعاتها لمبيعات لقاح كورونا إلى 18.7 مليار دولار

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وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن بيونتك وشريكتها الأمريكية فايزر وقعتا عقودا لتوفير نحو 2.2 مليار جرعة من اللقاح الذي يتطلب التطعيم به جرعتين هذا العام وأكثر من مليار جرعة في عام 2022 وما بعده، حسبما ذكرت بيونتك التي تتخذ من ماينز في ألمانيا مقرا لها».
كانت بيونتك قد توقعت سابقا إيرادات تبلغ 12.4 مليار يورو في عام 2021 من منتجها الوحيد الذي يتم تسويقه.
يشار إلى أن لقاح كورونا في طريقه، ليكون أحد أفضل الأدوية مبيعا على الإطلاق، حيث قالت شركة فايزر الشهر الماضي «إنه قد يحقق مبيعات تبلغ 33.5 مليار دولار هذا العام».
ويتم تقسيم هذه الأموال بين الشريكين، وتحصل بيونتك أيضا على بعض الإيرادات من المبيعات المباشرة. وقد منحت هذه الأرباح شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية أموالا وفيرة تكفي للمضى قدما فى استكمال بقية الخط التجريبي- فضلا عن زيادة الضغط للتوصل إلى محرك آخر للنمو المستدام.
في الوقت نفسه ارتفع سعر شهادات الإيداع الأمريكية لشركة بيونتك بنسبة 11% وقد زادت القيمة السوقية لشهادات الإيداع الأمريكية خلال العام الحالي بأكثر من 5 أمثالها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه فايزر وبيونتك بدء التجارب على البشر للقاح مضاد لفيروس الأنفلونزا باستخدام تكنولوجيا مرسال الحامض النووي الريبي (إم.آر.إن.أيه) خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما تعمل الشركة الألمانية على تطوير لقاح مضاد للملاريا، بهدف الوصول إلى لقاح يمكن بدء اختباره على البشر بنهاية العام الحالي. وكما هو الحال بالنسبة للقاح كورونا المستجد، فإنه سيتم استخدام تكنولوجيا إم.آر.إن.أيه في تطوير اللقاحات المضادة للأنفلونزا والملاريا.
وكانت الزيادة الكبيرة في إيرادات بيونتك من لقاح كورونا المستجد قد ساعدت الشركة في زيادة تجاربها لأدوية السرطان. وزادت مبيعات بيونتك خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 5.3 مليار يورو مقابل 41.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء رأيهم.
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