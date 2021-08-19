القطاع الخاص غير النفطي ينمو في السعودية ويتباطأ في الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا في يونيو الماضي، أظهر نظيره في الإمارات تباطؤا في النمو خلال ذات الشهر، بحسب مسح (آي إتش إس ماركيت).

وأظهرت نتائج مسح لمؤسسة (آي إتش إس ماركيت) أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استمر بوتيرة ثابتة في يونيو. وظل مؤشر المؤسسة لمديري المشتريات دون تغيير عند 56.4 في يونيو. وأي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو في هذا القطاع.

وارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في يونيو، بينما تراجع الإنتاج للمرة الأولى منذ مارس. واستمرت تدفقات الأعمال الجديدة في الارتفاع في يونيو، وكان شراء المدخلات هو الأسرع في 21 شهرا. كما ارتفع عدد القوى العاملة في نفس الشهر، وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ نوفمبر 2019 . وارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، وسط توقعات بتخفيف تدابير احتواء كورونا.

في المقابل أظهرت نتائج المسح ذاته، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تراجع بصورة طفيفة في يونيو. وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.2 في يونيو مقابل 52.3 في مارس.

وظل النمو في الإنتاج دون تغيير في يونيو، بينما ارتفع تدفق الطلبات الجديدة. كما ارتفعت أسعار الشراء بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في يونيو. وارتفعت الطلبات الجديدة في يونيو وتحسن طلب العملاء. كما ارتفع عدد الموظفين لأول مرة منذ يناير.