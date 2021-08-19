شكرا لقرائتكم خبر 9 أهداف للائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت الهيئة 9 أهداف لمشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل والتي تتضمن، حماية حقوق مستخدمي النقل البري، و البحري، والسككي، وذلك من خلال وضع حقوق للمستفيدين كافة بما يضمن عدم التمييز بين الركاب في الحق بالاستفادة من خدمات النقل المختلفة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، من استخدام النقل، وإتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد أو إعادة الحجز، وضمان توفر عدة منافذ لسداد أجرة النقل، وتحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتوفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى، وتفعيل الدور الرقابي بما يضمن نقل فعال وآمن ومستدام.
كما يهدف المشروع إلى وضع التزامات على مستخدمي أنشطة النقل تشمل الالتزام بشروط الخدمة المقدمة، وقواعد آداب التصرف، وحيازة تذكرة سارية للاستفادة من الخدمة، والامتثال لمتطلبات السلامة.
وأوردت مسودة اللائحة الحقوق والالتزامات لمستخدمي النقل، والأحكام الخاصة بالنقل البري وتتضمن حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل بالحافلات وتوجيه المركبات وتأجير السيارات، كما تتضمن المسودة الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتركز هذه الأحكام على حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن وداخلها، كما تضمنت اللائحة الأحكام الخاصة بالنقل البحري لتشمل حقوق والتزامات مستخدمي النقل البحري.
ودعت الهيئة العامة للنقل العموم والمهتمين تعزيزا لمبدأ المشاركة والشافية- إلى إبداء ملحوظاتهم ومرئياتهم خلال الفترة الموضحة عبر منصة استطلاع.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل؛ لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل والارتقاء بالقطاع للإسهام في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030
- حماية حقوق مستخدمي النقل
- وضع حقوق للمستفيدين يضمن عدم التمييز بين الركاب
- تمكين ذوي الإعاقة من استخدام النقل
- إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز
- ضمان توفر منافذ عدة لسداد أجرة النقل
- تحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم
- توفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى
- تفعيل الدور الرقابي بما يضمن نقلا فعالا وآمنا ومستداما
- وضع التزامات على مستخدمي أنشطة النقل
أبرز الالتزامات على مستخدمي النقل:
- الالتزام بشروط الخدمة المقدمة.
- الالتزام بقواعد آداب التصرف.
- حيازة تذكرة سارية للاستفادة من الخدمة.
- الامتثال لمتطلبات السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 أهداف للائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.