«تحدي مدن تك أونلاين» للتحفيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» برنامجها التثقيفي «تحدي مدن تك أونلاين» ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لرفع وعي الطلاب والطالبات حول القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه، وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن البرنامج يأتي ضمن مشروع شامل بمسمى «مدن تك» في إطار برامج «مدن» للمسؤولية الاجتماعية.

وبين أن مشروع «مدن تك» يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضيا تستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية، كون هذه التقنيات إحدى المتغيرات الجذرية المؤثرة في مستقبل الوظائف، والمكونات الرئيسة لهياكل الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال العبد الكريم «التزاما بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، تم إطلاق منصة «مدن تك أونلاين» بتقنية ثلاثية الأبعاد لجذب أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام من الفئة العُمرية بين 9 و14 عاما، مشيرا إلى أن المستهدف هو توفير محتوى تفاعلي ومسابقات تعليمية ولقاءات افتراضية لجذب ما يقارب 150 مشاركا أسبوعيا بواقع 1200 مشارك خلال فترة البرنامج، مع إعلان 9 فائزين كل أسبوع حسب أعلى النقاط.

وأفاد أن منصة «مدن تك» أونلاين تتيح التعليم بالترفيه من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية لتحفيز الابتكار والمنافسة، وتعزيز مهارات البحث والتقصي وإقامة المشاريع من المنزل، فضلا عن محتوى ومقاطع فيديو وصور مع أسئلة للمتسابقين، بالإضافة إلى واجهة مستخدم لتسجيل المشاركين، وتصميم تفاعلي بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) لاستعراض المحتوى المصمم بطريقة إبداعية تشمل ماهية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

أبرز مخرجات «تحدي مدن تك أونلاين»:







تطوير المعرفة حول «مدن» ومستقبل الصناعة



الإسهام في تعريف برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية 2030.



تعزيز مهارات استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



استثمار الإجازة الصيفية بصورة جيدة لدى الطلاب والطالبات.



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