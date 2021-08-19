صندوق الاستثمارات يشتري حصة في باجاني الإيطالية لصناعة السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شراء حصة أقلية في شركة صناعة السيارات الإيطالية هوراتشيو باجاني Horacio Pagani، في مؤشر على تزايد اهتمام المملكة بصناعة السيارات.

وأوضحت شركة هوراتشيو باجاني (باجاني) في بيان أمس أنها وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على حصة في الشركة، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها باجاني والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الإبداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز “hypercars”، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق «باجاني آرت».

وعبرت باجاني عن سعادتها بالإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات، بهدف دعم خطط الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة.

وأفادت أن عائلة باجاني ستحافظ على حصتها بصفتها مساهما رئيسا، وسيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.

وقال هوراتشيو باجاني «حرصت باجاني منذ تأسيسها على بناء شراكات مع أفضل الشركاء لتحقيق التميز، وقد تجسد ذلك في شراكاتنا طويلة الأمد في قطاع التكنولوجيا مع الرواد في هذا القطاع، والذين سيواصلون لعب دور مهم في مستقبل باجاني».

وأضاف «فخورون بالإعلان عن شراكة استراتيجية مهمة مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث تشكل خطوة أساسية في استراتيجيتنا للنمو على المدى البعيد، ويشكل صندوق الاستثمارات العامة الشريك المثالي الذي يمكنه من تعزيز مكانة باجاني كعلامة تجارية متميزة، وكذلك دعم استراتيجيتها التوسعية».

ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030، حيث تتماشى الاتفاقية في شركة باجاني مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعظيم أصول الصندوق، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة علـى خارطـة الاستثمار العالمي والوصول إلى أسواق جديدة.

وكان الصندوق نشطا في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث استحوذ على حصة صغيرة في شركة تسلا Tesla الأمريكية في عام 2018، واستثمر لاحقا في شركة لوسيد Lucid.

وتمكنت شركة باجاني على مدى 20 عاما منذ تصنيع أول سيارة من صناعة سيارات الهايبر بجودة عالية مع تميز في التقنية والتصميم. وتمكنت الشركة من تعزيز قدراتها وتطوير خبرات هندسية متفوقة مع مرور الوقت، الأمر الذي مكنها من تصميم أولى سياراتها بشكل كامل ومتجانس، وعلى مستوى عالمي، حيث تعد الشركة من أوائل المستخدمين لألياف الكربون في صناعة السيارات.

وتنطلق باجاني اليوم نحو مرحلة جديدة من نموها لتعزز مكانتها وقدراتها المتفردة، مستندة على خطة استراتيجية طويلة المدى التي تمزج ما بين الاستمرار في تطوير السيارات وإطلاق «باجاني آرت».

هوراتشيو باجاني إس بيه إيه:

