7 مؤشرات تهم المستثمر قبل قبول فكرة المشروع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مختص دولي في ريادة الأعمال على أن أية فكرة لمشروع تحتاج إلى الإعداد المسبق وتعيين مجلس استشاري من أصحاب الخبرة من أجل إعطائها الأهمية اللازمة والمناسبة، بالإضافة إلى التقييم المنطقي والواقعي غير المبالغ فيه، مع تحديد ودراسة المستثمرين المحتملين وعرض الفكرة عليهم بتفصيل مفهوم وبدون تعقيد وفي الوقت نفسه يتم اعداد خطط تفاوض مقنعة مع الطرف المقابل وجهات التمويل، لافتا إلى وجود 7 مؤشرات تهم المستثمر قبل قبول فكرة الاستثمار في أي مشروع.

تعزيز الفكرة

وأشار المدرب لرواد الأعمال خالد الغامدي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عن بعد عبر (zoom) إلى أن الأمر الأساسي المهم في عملية الاستثمار هو ثقة صاحب الفكرة الاستثمارية في فكرته، ومن الأفضل أن تكون وفق دراسة جدوى معدة من جهة معروفة وهو ما يعزز قبولها لدى المستثمر.

تأثير سلبي

وأبان بأن على المؤسس وصاحب الفكرة عدم التصريح بدخول مستثمرين قبل توقيع الاتفاقيات معهم، لأن بعض المستثمرين قد يتراجع لسبب أو آخر، ويمكن أن يكون لتراجعه أثر سلبي على المشروع خاصة إذا كان مستثمرا معروفا، نتيجة التفسيرات التي توضع من آخرين حول سبب الخروج.

اعتز بفكرتك

ولفت إلى أن صاحب الفكرة يجب أن يكون قويا بفكرته، حيث قد يستغل بعض المستثمرين عدم خبرة رائد الأعمال وحاجته للسيولة في الحصول على مكاسب تبدو غير منطقية، وهنا من المهم استشارة أصحاب الخبرة في إنشاء الأعمال والقانونيين.

ثقة المستثمر

وأوضح بأن من أبرز ما يهم المستثمر الذي سيسهم في المشروع هو الثقة في القائمين على إنجاز الفكرة ومدى استعدادهم لذلك وذلك بعد اقتناعه المبدئي بها، ويجب على القائمين على الفكرة أن يبدوا استعدادا يليق بها بدون إفراط أو مبالغة، كما يجب عليهم إدراك أن المستثمر الذي اختار الاستثمار معهم قد تكون عرضت عليه الكثير من الأفكار الأخرى، مشيرا إلى أن الوقت المتوقع لاسترداد رأس المال والطريقة التي تدار بها السيولة المالية من أهم الأمور التي يفكر فيها المستثمر قبل البدء باستثماره إلى جانب المبلغ الذي يمكن أن يسهم به في المشروع، مؤكدا أن حشد أصحاب رؤوس مال آخرين من الأمور الداعمة لإنجاح المشروع.

معوقات الاستثمار

وأشار الغامدي إلى عدد من المعوقات للاستثمار تبعا لأطراف العلاقة الثلاثة وهم: المؤسسون والمستثمرون وأساس فكرة المشروع، فمن جانب المؤسسين ترد معوقات مثل عدم كفاءة المؤسس وعدم مرونته واتسامه بشخصية فظة، ومن جانب المستثمر سوء الفهم لفكرة المشروع والحكم على الفكرة من ظاهرها دون دراسة، ومن جانب المشروع التقييم المبالغ فيه ووجود المخاطرة العالية والفكرة غير الواقعية.

