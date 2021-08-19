وزير الموارد

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وناقش المجلس التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها الصندوق التي سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق العمل والتوظيف، وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياج سوق العمل.
وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
واستعرض مجلس إدارة «هدف»، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.
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