شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % زيادة فى معدلات تصدير الغزل والمنسوجات خلال النصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بمقر صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية يتضمن مدرسة فنية وكلية تكنولوجية بالتوأمة مع إحدى الجامعات العالمية المتخصصة فى مجال الغزل والمنسوجات وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق تطوير التعليم، مشيرةً إلى أن المجمع يستهدف توفير الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة وتغطية التخصصات المطلوبة بمصانع الغزل والنسيج.

وقالت إن الوزارة تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد بالاضافة إلى تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات ، وأوضحت الوزيرة ان انشاء هذا المجمع يسهم في توفير احتياجات قطاع الغزل والمنسوجات من الكوادر الفنية المؤهلة بهدف الارتقاء بجودة ومواصفات المنتج المصرى وزيادة تنافسيته بالسوقين المحلى والعالمى، وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى حيث يسهم فى توفير الملايين من فرص العمل المنتجة والوفاء باحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.

ونوهت جامع إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد أحد أهم القطاعات التصديرية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 432 مليون دولار مقارنة بنحو 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة زيادة قدرها 24%، مشيرةً إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية تتضمن تركيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا والسعودية وتونس ونيجيريا والاردن والولايات المتحدة الامريكية والمغرب.

هذا وقد تفقدت الوزيرة مقر صندوق دعم الغزل والمنسوجات بمحافظة الاسكندرية والذي يمتلك فرعين آخرين بمحافظات القاهرة والغربية (المحلة الكبرى)، حيث تفقدت خط الانتاج المتكامل من القطن مروراً بالغزل والنسيج والتريكو وصولا لمرحلة الملابس الجاهزة ومركز التدريب ومركز المعلومات بالاضافة الى 10 معامل للاختبار والمتخصصة في مجالات الألياف والقطن والغزل والنسيج والتريكو والملابس والصباغة والتجهيز واختبارات المياة والإختبارات البيئية.

واستعرضت الوزيرة خلال الزيارة مجالات عمل الصندوق التي تتضمن 3 محاور أساسية تشمل النشاط الفنى والمتخصص في أعمال الرقابة على جودة المنتجات النسيجية وإصدار شهادات الجودة للمنتجات المصدرة للخارج وفحص المنتجات النسيجية بالمنافذ الجمركية بالاضافة إلى إجراء مطابقة معملية لرسائل السماح المؤقت والدروباك وتقديم الاستشارات الفنية للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة ، وكذا النشاط التجارى والتسويقي الذي يشمل إعداد قوائم أسعار التصدير وإصدار الموافقات وإعتماد فواتير التصدير، بالاضافة الى النشاط الإعلامى والذي يتضمن متابعة الأبحاث العلمية العالمية فى مجال الغزل والمنسوجات وإصدار المطبوعات المتخصصة حول مراحل تصنيع الغزل والمنسوجات.

ولفتت جامع الي انه تم مؤخراً عرض خطة تنفيذية على دولة رئيس مجلس الوزراء تتضمن نحو 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل وعلى مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرة الي ان هذه الاجراءات ستسهم فى تنمية و تطوير عدد كبير من القطاعات الصناعية ومن بينها قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة .

وأضافت ان الوزارة حريصة على تحقيق التكامل بين الاجهزة المعنية بالصناعات النسيجية بهدف تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة وتوحيد الجهود المبذولة بما يسهم في تيسير الاجراءات على المصنعين والمصدرين .

ومن جانبه أكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدائمة لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات أنه تم عرض مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه الصندوق وصناعة الغزل والنسيج على السيدة وزيرة التجارة والصناعة خلال الاسبوع الماضي، مشيرا الي أنه تم حل نحو 80% من هذه التحديات وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة.

جدير بالذكر ان الصندوق قام العام الماضى بفحص 1231 رسالة تصدير وإجراء 6733 فحص إلى جانب القيام بـ 20 زيارة للمصانع والشركات لتقديم الاستشارات الفنية علاوة علي التشغيل التجريبي وتقييم المحصول لـ 8 اصناف قطن، كما انه يجرى حالياً دراسة التكامل مع مركز الموضة واستضافة فرع مركز الموضة بالاسكندرية بمقر الصندوق.