شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الخميس 19-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الخميس 19-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، نستعرضها فى السطور التالية...

البنك الدولي يشيد بالجهود المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية وبرنامج تنمية الصعيد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر، لبحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك فى مصر.

تقرير SAP: التحوّل الرقمى فى مصر يتصدر التوجّهات التكنولوجية بالنصف الثانى من العام

قالت اليوم عملاقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي"، إن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة في مصر يأتي ضمن أفضل التوجهات التكنولوجية التي يشهدها النصف الثاني من العام 2021، مؤكّدة أن هذا التوجه يساهم كثيرًا في دعم الأعمال التجارية والابتكارات التى من شأنها أن ترتقى بخدمات المواطنين إلى مستوى جديد.

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التشطيبات بالحى السكنى الخامس بالعاصمة الإدارية

تفقد مسئولو الإسكان، تنفيذ الأعمال بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة.

السياحة: لجان تفتيش للمرور على الشركات السياحية داخل محافظة البحر الأحمر

قامت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القليلة الماضية بإيفاد لجان من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين.

التخطيط: 125,7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة بخطة عام 21/2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 21/2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

التعاون الدولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقر تمويلا تنمويا للمتحدة للمعادن

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حصول شركة المتحدة للمعادن، على تمويل تنموي، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 25 مليون دولار، لتمويل رأس المال العامل للشركة في ظل سعي البنك لتوفير السيولة المالية للشركات للتغلب على تحديات جائحة كورونا.