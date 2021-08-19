شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "فيبكو" ترتفع 53% بالربع الثاني بسبب ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 52.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 5.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائرا تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع جديدة في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

كذلك ارتفع مخصص الزكاة نتيجة توقع دخول القروض قصيرة الأجل ضمن الوعاء الزكوي في حال استمرار المبادرات الحكومية المتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية حتى نهاية العام المالي 2021.

وفي المُقابل، الإيرادات إلى 58.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 45.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 800 ألف ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة المفاجئة والمطردة في أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في التصنيع في الشركة الأم بنسبة بلغت 41% خلال الربع الاول من العام 2021، وذلك بالرغم من نمو مبيعات الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).