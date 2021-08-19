شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "وفرة الغذائية" تتفاقم بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 288.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 665.7 ألف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 447.5 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 11.54% وارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف الادارية والعمومية رغم انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وتراجعت الإيرادات إلى 15.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 17.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 650.6 ألف ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 198.6 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.