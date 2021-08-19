شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الأسماك" ترتفع 8% بالربع الثاني بسبب الزيادة في مصاريف البيع والتسويق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 7.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائرا تشغيلية بلغت 8.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 7.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في مصاريف البيع والتسويق الناتجة عن زيادة مخصص الإئتمان ‏ومصاريف الحملات التسويقية، كذلك الزيادة في مصروف الزكاة والمصاريف التشغيلية الأخرى‎ ‎، ‏على الرغم من تحسن اجمالي الربح الناتج عن انخفاض التكاليف وإنخفاض تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يولية من العام 2020.

وتراجعت الإيرادات إلى 9.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 10.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 19.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 11 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى ‏إرتفاع المبيعات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام ‏‏2020، إلى جانب الإنخفاض في تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020، وذلك على ‏الرغم من ارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع ‏الإستزراع المائي في الحريضة‎.‎