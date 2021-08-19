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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التدريب التقني والمهني بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تقدم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لتأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من وظائف القطاع، ورفع كفاءة ومهارات السعوديين العاملين في القطاع. ودربت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الشريكة، العديد من الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة المرافق والخدمات العامة في قطاع التشغيل والصيانة، بهدف تأهيلهم وتدريبهم وتطوير أدائهم وتمكينهم من فرص العمل ودعم تحقيق مستهدفات توطين القطاع، واستقرار واستمرار السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع.



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