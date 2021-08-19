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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب بدأت بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الأولى من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 90 مليون ريال لصافي كمية مستلمة 66.6 ألف طن، وذلك لعدد 230 مزارعا منهم عدد 26 مزارعا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 460.4 مليون ريال لعدد 1356 مزارعا وبكمية 352 ألف طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 483.5 ألف طن لعدد 1898 مزارعا.