شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.25%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.22%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.39%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.23%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.99%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.86%.

كما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 0.59%، 0.57%، عل التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وصعد قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.25%، 0.21%، عل التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 012%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 46.2 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 58.2 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.