شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن استيعاب الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أظهر في محضر اجتماعه – الذي انعقد في يوليو/تموز الماضي – مناقشات دارت بين الأعضاء حول بدء خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وأوضح الفيدرالي أن الخفض التدريجي في حجم مشتريات السندات لن يكون له علاقة بقرار رفع الفائدة من عدمه.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى 348 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 377 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 362 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 34921 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4399 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 14514 نقطة.