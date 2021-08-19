شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض رغم عدم اليقين بشأن الأزمة السياسية في أفغانستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم عدم اليقين بشأن الأزمة السياسية في أفغانستان.



ولا تزال التطورات الجيوسياسية في أفغانستان تثير القلق والخوف في الأسواق منذ استيلاء حركة طالبان على البلاد مع الاخذ في الاعتبار أن الدولة تحتوي على احتياطيات ضخمة من النحاس والليثيوم.



وتتخذ الأسواق نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالأحداث في أفغانستان وأيضا حول سياسات البنوك المركزية وتأثيرها على الدولار.



وكان النحاس قد سجل أمس أدنى مستوى له في نحو شهرين، في حين تراجعت عقود النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن اليوم بنسبة 0.9% إلى 9168.5 دولار للطن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 4.04 دولار للرطل.