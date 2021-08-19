شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسواق المزرعة" تتراجع 76.5% بالربع الثاني لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 76.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 14.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 28 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 149.4 مليون ريال بسبب تأثر ايرادات الربع المماثل من العام السابق إيجابياً بسبب الإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا.

كذلك ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.1 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 417 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 566.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 27.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 44.6 مليون ريال بسبب تأثر ايرادات الربع المماثل من العام السابق إيجابياً بسبب الإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا.