شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يختتمون جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تفقد مسئولو وزارة الإسكان، التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور 12 كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويُعد أحد أهم شرايين محاور الطرق، ومداخل العاصمة الإدارية الجديدة، بعرض 124 متراً، ويمتاز المحور بجمال التصميم، ويربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة.