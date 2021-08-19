شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة.