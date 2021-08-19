الاقتصاد

الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عام 2021 بعد محضر الاحتياطي الاتحادي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عام 2021 بعد محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام 2021 ،تحديدا فى غضون التسعة أشهر الأخيرة ،بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

 

أضاف مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 93.50 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.14 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.13 نقطة.

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

 

زادت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عزز تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،من احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى الأجل القريب.

 

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

 

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،والتي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ،مستويات قبل انتشار جائحة فيروس .

 

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.362 مليون فى الأسبوع المنتهي 13 آب/أغسطس من 0.375 مليون الأسبوع الأسبق.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا