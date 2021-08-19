شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عام 2021 بعد محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام 2021 ،تحديدا فى غضون التسعة أشهر الأخيرة ،بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

أضاف مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 93.50 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.14 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

زادت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عزز تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،من احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى الأجل القريب.

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،والتي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ،مستويات قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.362 مليون فى الأسبوع المنتهي 13 آب/أغسطس من 0.375 مليون الأسبوع الأسبق.