شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 2% بفعل محضر البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من 2% بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ،على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل محضر البنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي عزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 2.0% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى 463.36 نقطة الأدنى منذ 2 آب/أغسطس الجاري ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، تاليه قطاع التعدين والموارد الأساسية ، فى ظل هبوط أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء البنك الفيدرالي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.8% ،مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح من المستوى القياسي عند 4,480.26 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس قرابة 1.9% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 2.1 %.