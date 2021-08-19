شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتبتعد عن أعلى مستوى فى ِأسبوعين ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعدما عزز محضر الاحتياطي الاتحادي احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,774.49$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,787.57$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,788.93$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نفس النسبة تقريبا ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,795.54$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى خلال هذا العام عند 93.50 نقطة ،عاكسا استمرار الصعود القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.04 طن متري، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,017.14 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 نيسان/أبريل 2020.