شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -2.07% بما يعادل -2.95 نقطة ليستقر على سعر 139.47 دولار، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 138.75، ففي حالة كسر هذا الدعم سيعلن السهم استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 131.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه