شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يجني أرباحه – تحليل – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، وذلك بعد وصول السهم لمستوى المقاومة الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة 179.40، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 179.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 187.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه