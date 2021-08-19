شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.91% بما يعادل -1.43 نقطة ليستقر السهم على سعر 155.58 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 157.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 167.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه