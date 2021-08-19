شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يمدد من خسائره – تحليل – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كوكاكولا (KO) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 57.50، ليتكبد السهم خسائر بنسبة بلغت -1.36% بما يعادل 78 سنت ويستقر السهم على سعر 56.50 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.95، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 57.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه