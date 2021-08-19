شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.92% بما يعادل -2.20 نقطة ليستقر على سعر 238.08 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 234.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 246.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه