شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 19-8-2021.. تراجع محدود للمعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية تراجعا محدودا وطفيفا بتعاملات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، حيث تسجل اونصة الذهب سعر 1789 دولارا مقابل 1792 دولارا، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في مصر اليوم لتنزل لمستوي 784 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر.





أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها:

عيار 18 : 672 جنيها للجرام.

عيار 21 : 784 جنيها.

عيار 24 : 896 جنيها.

الجنيه الذهب : 6272 جنيها.

السعر العالمي : 1789 دولار.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر اليوم الخميس إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات منافسة، مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن ليرتفع 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 93.434.

صعود الدولار يؤثر على حركة الذهب بصورة مباشرة، حيث يهبط الذهب يفعل حركة صعود الدولار بسبب ارتفاع تكاليف حيازة الذهب، لكن مؤشرات أخري لها علاقة بحركة المعدن النفيس قد تؤدي إلي تغيرات كبيرة الساعات القادمة.