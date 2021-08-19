شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 19-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19-8-2021، انخفاضه أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.