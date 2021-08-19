البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 10845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13137 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4229 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3877 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3637 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، رواد السياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للفنادق.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيماوية، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 1.7 مليون سهم، 400 سهم، 5500 سهم، 3.1 مليون سهم، 859.1 ألف سهم، 503 ألف سهم، 73.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات التعمير والاستشارات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 22 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، سبيد ميديكال 80 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3 ملايين سهم.

في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات وهم أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، الدلتا للسكر، النصر للأعمال المدنية لمخالفتهم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.