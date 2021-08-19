شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الخزف السعودي" تُوافق على إنشاء مصنع جديد لإنتاج بلاط البورسلان بـ 249 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة مجلس إدارتها على إنشاء مصنع جديد لإنتاج بلاط البورسلان باحدث التقنيات العالمية، بطاقة انتاجية تقدر بـ 8.25 مليون متر مربع سنوياً.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن تكلفة المشروع تبلغ 249.3 مليون ريال، علماً بأنه سيتم البدء في إنشاء المشروع خلال الربع الرابع من عام 2021.

وبحسب البيان، سيتم تمويل المشروع من خلال الاقتراض والتمويل الذاتي، علماً بأن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع هو الربع الثاني من عام 2023.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع أثراً إيجابياً على إيرادات الشركة، وذلك بعد بدء التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2023.

هذا ومن المتوقع البدء في الإنتاج التجريبي للمشروع بنهاية الربع الأول من عام 2023، علماً بأن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع هو شهر قبل بدء الإنتاج التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 63.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى التحسن في هوامش الربحية. كما شهد الربع الحالي انخفاض تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. علماً انه تم زيادة بعض المخصصات في الربع المماثل من العام السابق.