شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير" تتحول للربحية وتحقق 45.7 مليون ريال بالربع الأول من عامها المالي لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، المُعلنة اليوم الخميس تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 45.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 535.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 128.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 535.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات بنسبة 201% مقارنة بالربع نفسه من السنة السابقة. وتعزى الزيادة إلى عودة العمليات لما قبل الجائحة بعد رفع القيود الاحترازية، وذلك على الرغم من استمرار القيود الاحترازية المفروضة على القدرة الاستيعابية للمراكز التجارية.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 564.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 1.110 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل خسائر بلغت 681.2 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 20.8% في السنة المالية 2021، بما يعادل 1109,3 مليون ريال، مقارنةً بالسنة المالية 2020، حيث يعكس ذلك تأثير الإغلاق المؤقت لشبكة المتاجر التابعة والقيود المفروضة على الحركة التزاماً بتدابير الصحة العامة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجميع الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركة.