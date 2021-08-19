شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" تتراجع 13% بالربع الثاني 2021 لانخفاض التكاليف العمومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار المدينة الإقتصادية، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 13.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 178 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 205 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 150 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 143 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى الإنخفاض في التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق بمقدار 23 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة إجراءات ترشيد التكلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

كذلك انخفضت الأعباء التمويلية بمبلغ 13 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SAIBOR).

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 88 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 143 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 372 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 486 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.