شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الانخفاض ليدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الهابط، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم سلبي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7100 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 0.7225 و0.7265 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط