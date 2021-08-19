شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل قوي الآن ليحقق هدفنا الأول المنتظر عند 66.00 ويجري محاولات لكسره، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 64.55 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 67.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط