شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، في طريقه لاختبار مستوى 1797.00، مع ضرورة مراقبة التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيؤكد إعادة تفعيل السيناريو الإيجابي الذي تمتد أهدافه إلى 1825.15.

وحتى الآن، نحن مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية من خلال اختراق 1797.00 أو كسر الدعم 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي