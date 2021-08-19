شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من ملامسة هدفنا المنتظر عند 1.3680 ويجري محاولات لكسره، ليدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة 1.3570 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، فإن السيناريو السلبي سيبقى مسيطراً، ونحتاج للحصول على إغلاق أربع ساعات مبدئياً دون 1.3680 لتعزيز التوقعات باستمرار الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3620 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط