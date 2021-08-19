تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1779.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1779.50 دولار.