شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. والبصل بين 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت الطماطم 2- 4 جنيهات للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البصل بين 1.5- 3.5 جنيه، أسعار الثوم بين 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

واستقرت سعر الكوسة ليتراوح سعر الكيلو بين 3- 6.5 جنيهات للكيلو، سجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.