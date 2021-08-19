شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2021، انخفاضه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.23جنيه للشراء، و18.42جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.29جنيه للشراء، و18.43جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك فى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى مسجلا 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.29 جنيه.

18.42 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.

18.42 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.23 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.25 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

18.45 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.33 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.25 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.