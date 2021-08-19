شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار مواد البناء اليوم.. وطن الحديد يتراوح بين 14200-14600جنيه بالمصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجل حديد التسليح بين 14200- 14600جنيها للطن، تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الأسمنت بين 880- 1150جنيها، تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.

وتراوح سعر الأسمنت " المخلوط" بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، و"الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان.