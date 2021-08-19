الاقتصاد

استقرار أسعار مواد البناء اليوم.. وطن الحديد يتراوح بين 14200-14600جنيه بالمصنع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار مواد البناء اليوم.. وطن الحديد يتراوح بين 14200-14600جنيه بالمصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وسجل حديد التسليح بين 14200- 14600جنيها للطن، تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الأسمنت بين 880- 1150جنيها، تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن. 

 

وتراوح سعر الأسمنت " المخلوط" بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، و"الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا