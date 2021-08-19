شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيض.. والكرتونة بـ40 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض تراجعا طفيفا اليوم الخميس 19-8-2021 وذلك وفقا للأسعار المعلنة من عدد من المزارع المحلية حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع بين 36-37 جنيها في المزرعة، مقابل 37-38 جنيها، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة مقابل 41-43 جنيها امس.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39-40 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها، البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.

وسجلت الدواجن البيضاء 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، أما أسعار الدواجن البلدى، 30جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.