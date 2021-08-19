شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أنابيب" تتراجع 30% بالربع الثاني لزيادة مخصص المخزون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للأنابيب، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 30.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 13.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 13.1 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 16.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة مخصص المخزون بحوالي (11.3) مليون ريال مما اثر على ربحية الشركة.

وارتفعت الإيرادات إلى 124.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 45.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 12.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 35.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بلغت 16.8 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 إلى ارتفاع مبيعات الشركة، وذلك بسبب قيام الشركة بتسليم الطلبات للعملاء والذي تأخرت في فترات سابقة بسبب جائحة كورونا، وانخفاض هامش تكلفة المبيعات للربع الحالي من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. مما ساهم في رفع هامش الربح للربع الحالي.