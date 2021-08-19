شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسواق العثيم" تتراجع 62% بالربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 61.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 47.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 125.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 55.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 147.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 105.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 224.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 57.68 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 99.55 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تراجع المبيعات بنسبة 11.87%، حيث شهد الربع الأول من عام 2020 نمواً غير عادي في مبيعات التجزئة نتيجة الاقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. كما وانها تأثرت سلبياً برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 01/07/2020، وتحول المدارس إلى التعليم عن بعد.