شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بي سي آي" تتراجع 4.4% لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 16.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 17.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الايرادات التشغيلية الأخرى.

وتراجعت الإيرادات إلى 118.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 131.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 29.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات كما يعود الإرتفاع فى صافي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الحالي الى مصروفات البيع والتوزيع.